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Ракурс
ЗСУ показали удар танкових підрозділів по окупантах

ЗСУ показали удар танкових підрозділів по окупантах (ВІДЕО)

25 сер 2022, 21:00
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Збройні сили України показали удар танкових підрозділів по окупантах на півдні нашої країни. Про це у своєму Телеграм-каналі 25 серпня повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.





Танкові підрозділи оперативного угруповання військ «Каховка» нанесли вогневий удар з закритих вогневих позицій по ворожим артилерійським установкам, — написав Братчук.

Джерело: Ракурс


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