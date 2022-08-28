«Нафтогаз» предупредил украинцев о холодной зиме. Фото: odessa-life

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На українців може чекати найхолодніша зима за останнє десятиліття.

Громадянам необхідно підготуватися до зими, оскільки температура в приміщеннях буде нижче 20° за Цельсієм. Температура в приміщеннях буде на рівні 17−18° тепла, що приблизно на чотири градуси нижче норми. При цьому сам опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай. Про це голова НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко заявив в інтерв’ю The Guardian.

Чиновник також порадив українцям запастися теплим одягом і ковдрами на випадок, якщо температура на вулиці впаде до мінус 10° за Цельсієм.

За словами Вітренка, багато аспектів проведення опалювального сезону залежать від допомоги міжнародних партнерів, оскільки Україні потрібні кошти для імпорту газу. Він наголосив, що без фінансової підтримки Україні буде не вистачати газу. Це загрожує тим, що будуть дуже високі ризики виходу з ладу енергосистеми й можуть виникнути відключення на великих ділянках.

Глава «Нафтогазу» додав, що Україні необхідно закупити ще 2 млрд куб. м газу, в іншому випадку «деякі домогосподарства не отримають достатньо тепла і буде дуже холодно».

Нагадаємо, станом на 17 серпня Україні вдалося накопичити 12,6 млрд куб. м газу і 1,89 млн т вугілля, які необхідні для проведення опалювального сезону. Крім того, в Кабміні розглядають деревину як один із альтернативних видів палива. Вже зараз держава має можливість заготовити 2,3 млн куб. м деревини. Об'єкти житлового фонду до опалювального сезону були готові на 72%, а теплові мережі — на 74%.

Джерело: The Guardian