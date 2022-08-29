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Мэр Николаева показал, чем была наполнена ракета, которую россияне запустили в центральный парк
Мэр Николаева показал, чем была наполнена ракета, которую россияне запустили в центральный парк (ФОТО)https://racurs.ua/n174223-mer-nikolaeva-pokazal-chem-byla-napolnena-raketa-kotoruu-rossiyane-zapustili-v-centralnyy-park.htmlРакурс
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич показав, чим була наповнена ракета, яка сьогодні поцілила в парк у центрі міста.
Міський голова написав у Телеграм, що поруч не було людей, тому у парку обійшлось без жертв. Станом на 20.50 двоє людей у Миколаєві загинули через обстріл, ще 24 — отримали поранення.
Кількість пошкоджених житлових будинків та ступінь ураження інших об'єктів мер обіцяв повідомити зранку 30 серпня.
Нагадаємо, що російські воєнні злочинці 29 серпня вдарили по Миколаєву 12 ракетами.
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