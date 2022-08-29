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Ракурс
Мер Миколаєва показав, чим була наповнена ракета, якою росіяни поцілили в парк у центрі міста

Мер Миколаєва показав, чим була наповнена ракета, якою росіяни поцілили в парк у центрі міста (ФОТО)

29 сер 2022, 21:03
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Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич показав, чим була наповнена ракета, яка сьогодні поцілила в парк у центрі міста.





Міський голова написав у Телеграм, що поруч не було людей, тому у парку обійшлось без жертв. Станом на 20.50 двоє людей у Миколаєві загинули через обстріл, ще 24 — отримали поранення.

Мер Миколаєва показав, чим була наповнена ракета, якою росіяни поцілили в парк у центрі міста

Кількість пошкоджених житлових будинків та ступінь ураження інших об'єктів мер обіцяв повідомити зранку 30 серпня.

Нагадаємо, що російські воєнні злочинці 29 серпня вдарили по Миколаєву 12 ракетами.

Джерело: Ракурс


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