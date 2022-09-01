Ухо пленному отрезали – СМИ идентифицировали военного преступника-оккупанта

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Обстріл приватних будинків з усіх видів зброї, катування військовополонених та відбирання їжі у місцевих мешканців. Так про так звані «демілітаризацію» та «денацифікацію» у телефонній розмові розповідав своїм родичам російський військовий.

Його вихваляння потрапили на перехоплення СБУ.

«Схеми» верифікували зміст цих «плівок», ідентифікували російського солдата та з’ясували, де саме він перебував, розповідаючи родичам про скоєні воєнні злочини — в селі на окупованій Харківщині. А завдяки телефонним трафікам журналісти змогли прослідкувати рух його бригади територією України.

Відверто про злочини на території України у перехопленій СБУ розмові говорить 21-річний російський військовий Станіслав Шматов. Танкіст. Його співрозмовник — батько, 51-річний Олександр Шматов.

Військовий розповідав батькові, з чого саме вони обстрілювали українське село: з «Градів», мінометів, «Буків». Його батька, судячи із запитань, цікавили побутові питання. Так син-військовий зізнався у ще одному злочині.

Станіслав із села Новотулка Хворостянського району Самарської області росії — це більше за 1 тис. км від кордону України.

На його сторінці в «Однокласниках» фото немає, але одразу впадають в око його уподобання: росія, так звана «відвага» його колег по армії, відьомські молитви за міністра Лаврова, президент путін в сердечках та церковних образах.

Також Станіслав вважає «класними» відеороботи так званих «кадирівців», молиться Господу, аби той зупинив війну, та разом з тим вважає, що росію не можна зупинити.

Утім, сторінку в «Інстаграмі» військовий, ймовірно, забув закрити. На ній він виставляв селфі, фото з друзями, однокласницями та навіть публікує документи.

Нині Шматов служить у 15-й окремій мотострілецькій бригаді Центрального військового округу. Ця бригада, як зазначено на сайті військової частини, виконувала так звані «миротворчі завдання у зонах збройних конфліктів» Північної Осетії, Придністров’я та Абхазії.

Ця так звана «миротворча бригада» брала участь у незаконному захопленні Криму та бойових діях на сході України.

Журналісти також змогли встановити рух цієї бригади територією України — завдяки даним трафіку мобільного Шматова — тобто, де саме його телефон з'єднувався з вежею мобільного оператора.

«Схеми» отримали раніше неопубліковані, повні розмови військовослужбовця Шматова, які вдалося перехопити. Ці розмови демонструють уявлення російських громадян, зокрема, через призму його батька — про життя в Україні.

Але важливі вони передусім тим, що є додатковим свідченням злочинів російської армії. Також спілкування родичів допомогло журналістам встановити точне місцеперебування військового. А значить — з’ясувати, де саме вони брали заручників та стріляли по будинках мирних жителів.

Згодом «Схемам» вдалось поговорити з цим військовим безпосередньо телефоном. Нині він — в росії, повернувся туди після отриманого в Україні поранення. Наприкінці розмови він почав погрожувати журналісту.