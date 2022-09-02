Данилов предположил, что "Боинг" МАУ в Тегеране сбили россияне

https://racurs.ua/n174328-danilov-predpolojil-chto-boing-mau-v-tegerane-sbili-rossiyane.html

Ракурс

Секретар ради національної безпеки та оборони Олексій РНБО Олексій Данілов припустив, що росіяни причетні до збиття «Боїнгу» МАУ в Тегерані, яке сталося у січні 2020 року.

На його думку, у такий спосіб Москва відреагувала на відмову президента України Володимира Зеленського підписати у Парижі умовний «Мінськ-3», тобто нову форму капітуляції України.

Данілов в інтерв’ю «1+1» відповідав на запитання журналістки про передумови великої війни росії проти України. На його думку, усе почалося після саміту «нормандської четвірки» у Парижі 9 грудня 2019 року.

Я все зрозумів 9 грудня 2019 року, коли президент відмовився погодитись на умовний «Мінськ-3» після зустрічі з путіним в Парижі. І вже за місяць росіяни передали нам привіт збивши в Ірані наш «Боїнг», — сказав секретар РНБО.

Данілов не виключив, що збиття — це було «перше повідомлення» росіян.

Історія питання

Збиття Boeing 737 під Тегераном — авіакатастрофа, що трапилась 8 січня 2020 року, о 6.14 за іранським часом. Літак Boeing 737—800 належав авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». Загинули усі, хто перебував на борту: 176 осіб, з яких 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Усі члени екіпажу та двоє пасажирів були громадянами України. Серед пасажирів було 24 неповнолітніх, з них 19 дітей до 12 років.

За кількістю жертв катастрофа увійшла до п’ятдесяти найбільших авіакатастроф у світі. В історії української пасажирської авіації подібна катастрофа літака Як-42 сталася 1997 під Салоніками, за 22 роки до того. Керівництво МАУ заявило, що технічний стан літака був хорошим, помилка пілотів виключена, а екіпаж було заздалегідь підсилено досвідченими пілотами враховуючи складність рейсу.

11 січня 2020 року, президент Ірану Хасан Рухані визнав, що літак було випадково збито ракетами, випущеними Корпусом вартових Ісламської революції. За словами офіційних представників Ірану, причиною трагедії став людський фактор.

Наразі жодних компенсацій Україна та родичі загиблих не отримали від влади Ірану.