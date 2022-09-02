Трамп – угроза для США. Байден произнес одну из самых резких речей за время его президентства

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Президент США Джо Байден у зверненні до американців назвав свого попередника Дональда Трампа та його прихильників «загрозою для країни».

Президент США Джо Байден виступає у Філадельфії із закликом до американців у ході проміжних виборів до Конгресу дати відсіч екстремізму, що набирає сили. ця поїздка для президента США — перша в рамках кампанії, що стартувала, за проміжні вибори до Конгресу.

За словами співробітників Білого дому, виступ Байдена є частиною стратегії щодо збереження демократичної більшості у Палаті представників та Сенаті на проміжних виборах 8 листопада.

Дональд Трампа і MAGA-республіканці уособлюють екстремізм, який загрожує самим основам нашої республіки, — заявив він.

Make America Great Again («Зробимо Америку знову великою») — гасло Трампа та його прихильників.

На думку Байдена, прихильники Трампа «не поважають конституцію і не вірять у верховенство закону», не визнаючи результати президентських виборів 2020 року, а також намагаються повернути країну у минуле, «у якому не було права обирати, не було права на приватне життя, не було права на контрацепцію, не було права одружитися з тим, кого любиш».

Президент США також заявив, що публічні постаті з-поміж прихильників Трампа заледве не закликають до масових заворушень.

Політичному насильству не місце в Америці. Крапка, — сказав він.

Байден наголосив, що сказане стосується далеко не всіх республіканців, проте констатував, що Трамп і його прихильники домінують у Республіканській партії та «залякали» її.

У Республіканській партії розкритикували президента за його промову, звинувативши у внесенні ворожнечі у суспільство.

Politico називає промову Байдена однією з найрізкіших під час його президентства. Видання інтерпретувало виступ як спробу «визначити ставки» на майбутніх виборах до Конгресу, які відбудуться у листопаді.

The New York Times пише, що команда Байдена хоче подати вибори як «життєво важливий вибір» між програмою чинного президента та «екстремізмом» прихильників Трампа.

Колишній президент США Дональд Трамп залишається найвпливовішою фігурою в американській політиці.

Його підтримка, як пишуть американські ЗМІ, як і раніше, має вирішальне значення для кандидатів на республіканських праймериз. В останні тижні ім’я Трампа стало часто згадуватися в новинах через обшуки, які провело ФБР у нього вдома, та можливе кримінальне переслідування.