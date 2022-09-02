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путин и шойгу сидят на голодном кадровом пайке с начала вторжения - разведка
путин и шойгу сидят на голодном кадровом пайке с начала вторжения — разведкаhttps://racurs.ua/n174340-putin-i-shoygu-sidyat-na-golodnom-kadrovom-payke-s-nachala-vtorjeniya-razvedka.htmlРакурс
Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький повідомив, що російська армія з початку вторгнення відчуває кадровий голод, і не може направити на війну в Україну більше ніж 350 тисяч військових.
В російській армії багато підрозділів здійснюють лише охорону й оборону об'єктів як на території росії, так і за її межами. Крім того, росія має потужний контингент в Сирії. Росія має розгалужену мережу військових баз на території колишнього Радянського Союзу, це і Вірменія і Таджикистан, контингент в Нагірному Карабаху, контингент в Казахстані, — заявив Скібіцький.
Він додав, що у березні-квітні військове керівництво росії вирішило залучати до бойових дій лише контрактників. Але кількість бажаючих підписувати контракти і йти на війну суттєво скоротилась після того, як в окупантів суттєво збільшилася кількість загиблих і поранених.
Раніше Скібіцький повідомляв, що рф залучила до війни в Україні вже близько 160 тис. військових і планує ще 90 тис.
росія збільшує мобілізаційні резерви й планує мобілізувати близько 90 тис. військовослужбовців. При цьому вони застосовують різні підходи: і так звані добровольчі батальйони, і батальйони резервні, батальйони так званого «Боевого армейского резерва страны» (БАРС), які вони зараз комплектують в кожному військовому окрузі для того, щоб поповнити втрати, наростити свої зусилля і збільшити чисельність саме того угруповання, яке може бути застосоване проти нашої держави, — розповідав Скібіцький.
Рішення путіна збільшити чисельність ЗС РФ не допоможе досягнути успіхів у війні, вважають в українській розвідці. Причиною нарощення сил є скоріше бажання російського диктатора вкотре показати Заходу «силу» своєї армії.
Час спливає. Бліцкригу вони не отримали. Моральний стан їх військових, які зараз ведуть бойові дії знижується, добровольців вступити до лав ЗС РФ все менше охочих. Крім того, пішла паніка і серед місцевого населення великих міст, тому що ніхто не хоче просто так йти служити, а тим паче йти на війну, — наголошував представник Головного управління розвідки Міноборони.
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