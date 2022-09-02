путин и шойгу сидят на голодном кадровом пайке с начала вторжения - разведка

https://racurs.ua/n174340-putin-i-shoygu-sidyat-na-golodnom-kadrovom-payke-s-nachala-vtorjeniya-razvedka.html

Ракурс

Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький повідомив, що російська армія з початку вторгнення відчуває кадровий голод, і не може направити на війну в Україну більше ніж 350 тисяч військових.

В російській армії багато підрозділів здійснюють лише охорону й оборону об'єктів як на території росії, так і за її межами. Крім того, росія має потужний контингент в Сирії. Росія має розгалужену мережу військових баз на території колишнього Радянського Союзу, це і Вірменія і Таджикистан, контингент в Нагірному Карабаху, контингент в Казахстані, — заявив Скібіцький.

Він додав, що у березні-квітні військове керівництво росії вирішило залучати до бойових дій лише контрактників. Але кількість бажаючих підписувати контракти і йти на війну суттєво скоротилась після того, як в окупантів суттєво збільшилася кількість загиблих і поранених.

Раніше Скібіцький повідомляв, що рф залучила до війни в Україні вже близько 160 тис. військових і планує ще 90 тис.

росія збільшує мобілізаційні резерви й планує мобілізувати близько 90 тис. військовослужбовців. При цьому вони застосовують різні підходи: і так звані добровольчі батальйони, і батальйони резервні, батальйони так званого «Боевого армейского резерва страны» (БАРС), які вони зараз комплектують в кожному військовому окрузі для того, щоб поповнити втрати, наростити свої зусилля і збільшити чисельність саме того угруповання, яке може бути застосоване проти нашої держави, — розповідав Скібіцький.