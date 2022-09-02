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Уничтожение склада армии рф на Херсонщине показали ВСУ
Уничтожение склада армии рф на Херсонщине показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n174350-unichtojenie-sklada-armii-rf-na-hersonschine-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Знищення складу боєприпасів армії воєнних злочинців росії у Херсонській області показали на відео. Росіяни розташували склад на території населеного пункту Високопілля, проте Збройним силам України вдалося його спопелити.
Про це 2 вересня повідомив фронтовий журналіст Юрій Бутусов.
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