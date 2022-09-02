Уничтожение склада армии рф на Херсонщине показали ВСУ

https://racurs.ua/n174350-unichtojenie-sklada-armii-rf-na-hersonschine-pokazali-vsu-video.html

Ракурс

Знищення складу боєприпасів армії воєнних злочинців росії у Херсонській області показали на відео. Росіяни розташували склад на території населеного пункту Високопілля, проте Збройним силам України вдалося його спопелити.

Про це 2 вересня повідомив фронтовий журналіст Юрій Бутусов.