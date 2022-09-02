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Ракурс
Знищення складу армії рф на Херсонщині показали ЗСУ

Знищення складу армії рф на Херсонщині показали ЗСУ (ВІДЕО)

2 вер 2022, 17:20
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Знищення складу боєприпасів армії воєнних злочинців росії у Херсонській області показали на відео. Росіяни розташували склад на території населеного пункту Високопілля, проте Збройним силам України вдалося його спопелити.





Про це 2 вересня повідомив фронтовий журналіст Юрій Бутусов.

Джерело: Ракурс


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