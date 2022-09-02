Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення складу армії рф на Херсонщині показали ЗСУ
Знищення складу армії рф на Херсонщині показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n174350-znyschennya-skladu-armiyi-rf-na-hersonschyni-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
Знищення складу боєприпасів армії воєнних злочинців росії у Херсонській області показали на відео. Росіяни розташували склад на території населеного пункту Високопілля, проте Збройним силам України вдалося його спопелити.
Про це 2 вересня повідомив фронтовий журналіст Юрій Бутусов.
.