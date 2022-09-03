Мощные взрывы прогремели в речном порту Херсона. Фото: Радіо свобода

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Вибухи прогриміли в окупованому російською федерацією Херсоні в суботу, 3 вересня.

Крім того, в сусідньому місті Олешки продовжує вибухати російський склад з боєприпасами. Українські військові підтвердили знищення військової техніки росіян. Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Міський голова Олешок Євген Рищук у Telegram зазначив, що в районі промислової зони міста вже понад півгодини детонує ворожий боєкомплект.

Крім того, вибухи прогриміли у річковому порту Херсона. Відео з місця вибуху опублікував Telegram-канал «Збройні сили України. Війна з окупантами». А херсонські ЗМІ повідомляють про приліт по комплексу «Загублений світ», в якому проживали російські силовики й місцеві колаборанти.

Вибухи прогриміли й неподалік Мелітополя. Міський голова Іван Федоров у Telegram написав, що на мелітопольському аеродромі прогриміли щонайменше п’яти вибухів. На летовищі окупанти намагалися розмістити свою техніку.

Нагадаємо, 29 серпня Збройні сили України розпочали наступальні дії з багатьох напрямків на півдні. Британська розвідка 3 вересня повідомила про «тривалий наступ на широкому фронті на захід від річки Дніпро з упором на три напрямки в межах окупованої росією Херсонської області». При тому британці називають «обмеженими» цілі операції й не вказують, чи входить до них деокупація Херсона.