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Ракурс
Взрыв в Чернигове. Фото: «Суспільне»

Возросло количество раненых в результате взрыва на выставке в Чернигове

3 сен 2022, 16:47
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Вибух на виставці боєприпасів у центрі Чернігова призвів до поранення дітей.





Постраждали троє неповнолітніх, а дворічний хлопчик перебуває у реанімації у тяжкому стані. Експерти зараз обстежують місце події, працюють слідчі. Винних місцева влада обіцяє покарати. Про це 2 вересня голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив у Telegram.

Не можу не відреагувати на трагедію, що сталася сьогодні в історичному центрі міста. На заході, що передбачав інтерактив для дітей, чомусь була і експозиція з бойовою зброєю, яка спрацювала, — написав керівник області.

Тим часом «Суспільне» повідомило, що постраждали четверо дітей та троє дорослих. Вибух прогримів через те, що десятирічна дитина тримала РПГ у ріках та натиснула курок. Це призвело до того, що зброя спрацювала.

Нагадаємо, 3 вересня в історичній частині Чернігова біля художнього музею прогримів вибух, оскільки здетонував один із боєприпасів, який був експонатом виставки. На місці працюють швидка та рятувальники.

Джерело: «Суспільне»

Источник: Ракурс


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