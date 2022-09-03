Вибух у Чернігові. Фото: «Суспільне»

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Вибух на виставці боєприпасів у центрі Чернігова призвів до поранення дітей.

Постраждали троє неповнолітніх, а дворічний хлопчик перебуває у реанімації у тяжкому стані. Експерти зараз обстежують місце події, працюють слідчі. Винних місцева влада обіцяє покарати. Про це 2 вересня голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив у Telegram.

Не можу не відреагувати на трагедію, що сталася сьогодні в історичному центрі міста. На заході, що передбачав інтерактив для дітей, чомусь була і експозиція з бойовою зброєю, яка спрацювала, — написав керівник області.

Тим часом «Суспільне» повідомило, що постраждали четверо дітей та троє дорослих. Вибух прогримів через те, що десятирічна дитина тримала РПГ у ріках та натиснула курок. Це призвело до того, що зброя спрацювала.

Нагадаємо, 3 вересня в історичній частині Чернігова біля художнього музею прогримів вибух, оскільки здетонував один із боєприпасів, який був експонатом виставки. На місці працюють швидка та рятувальники.

Джерело: «Суспільне»