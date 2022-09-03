рф решила увеличить поставки газа в Европу через Украину. Фото: Укринформ

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Постачання російського газу в країни Європи буде продовжено через Україну.

Монополіст країни-агресора «Газпром» на сьомому місяці після повномасштабного вторгнення в Україну заявив, що збільшить постачання газу в Європу через українську «трубу». Про це повідомляє агентство Reuters та Politico.

Зазначається, що рф планує прокачати через Україну близько 42,7 млн куб. м природного газу в Європу. Медіа повідомляють, що рішення задіяти газотранспортну систему України для поставок газу в ЄС було ухвалене після того, як «Газпром» зробив заяву про те, що не буде перезапускати газопровід Nord Stream до Німеччини після триденної перерви на технічне обслуговування.

Потоки на вході в Суджу були трохи вищими в порівнянні з 2 вересня 41,3 млн куб. м, але це не компенсує дефіцит газу, який, як очікувалося, мав надходити з «Північного потоку-1», — пишуть ЗМІ.

Нагадаємо, 2 вересня російський газовий монополіст «Газпром» повністю зупинив газогін «Північний потік». Це могло стати такою собі відповіддю москви на те, що міністри G-7 схвалили механізм обмеження цін на російську нафту.

Тим часом аналітики стверджують, що «Газпром» настільки обмежив обсяги «Північного потоку» в останні тижні, що ефективність газогону більше не є вирішальною для загальних основ ринку, але новини про трубопровід все ще мають психологічний вплив.

Джерело: Reuters, Politico