ВСУ отбили атаки врага вблизи семи населенных пунктов. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n174397-vsu-otbili-ataki-vraga-vblizi-semi-naselennyh-punktov-genshtab.html

Ракурс

Російські окупанти намагаються вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей.

Ворог наступає на Бахмутському та Авдіївському напрямках під прикриттям засобів протиповітряної оборони. На Краматорському та Новопавлівському напрямках ворог активних бойових дій не проводив. Протягом 3 вересня росіяни завдали вісім ракетних та понад 10 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 3 вересня.

На Сіверському напрямку росіяни обстріляли три населених пункти у Чернігівській та один в Сумській областях. На Харківському напрямку загарбники з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії вгатили по районах Краснопілля, Прудянки, Руських Тишок, Черкаських Тишок, Руської Лозової, Старого Салтова, Пришиба, Гусарівки та Норцівки.

Карнаухівка, Нова Дмитрівка та Велика Комишуваха були обстріляні ворогом на Слов’янському напрямку, а на Краматорському — Богородичне, Райгородок, Сіверськ. На Бахмутському напрямку під обстріл потрапили Зайцеве, Кодема, Весела Долина, Бахмутське, Соледар та Бахмут. Ворог обстріляв також Новокалинове, Бердичі, Водяне та Первомайське на Авдіївському напрямку.

Росіяни накрили з різноманітної зброї Мар’їнку, Новомихайлівку, Велику Новосілку, Парасковіївку та Золоту Ниву на Новопавлівському напрямку. Неспокійно було й на Запорізькому напрямку. Під ворожий обстріл потрапили Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Гуляйполе, Дорожнянка, Успенівка, Новопіль та Времівка. На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли вздовж всієї лінії зіткнення.

Українські військові зуміли зупинити наступ росіян у районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка.

У Генштабі додали, що Повітряні сили ЗСУ здійснили понад п’ять ударів на Донецькому та Південнобузькому напрямках й знищили бойову техніку, засоби РЕБ, ППО та значну кількість живої сили. Також українські оборонці знищили один вертоліт, три БпЛА та п’ять крилатих ракет «Калібр».

Нагадаємо, в Американському інституті вивчення війни заявили, що росіяни створюють неправдиві інформаційні наративи, аби переконати, що контрнаступ ЗСУ на півдні України зазнав невдачі.