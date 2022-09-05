Контрнаступление ВСУ заметно развивается на юге и востоке. Фото:

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Контрнаступ Збройних сил України помітно розвивається на півдні та сході.

Підрозділи сил оборони просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області та закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області. Про це повідомляється у новому звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Фахівці вважають, що швидкість контрнаступу ЗСУ, ймовірно, різко змінюватиметься з кожним днем. На їхню думку, українська армія намагатиметься позбавити окупантів необхідних поставок, порушити командування та контроль окупантів росіян та послабити моральний дух ворога.

Не виключено, що ворог час від часу контратакуватиме та відвойовуватиме частину втрачених позицій. Росіяни також здійснюватимуть артилерійські та повітряні атаки на звільнені населені пункти та наступаючі українські війська.

В ISW додали, що українські сили досягли значного прогресу, щоб почати викликати більш реалістичні коментарі з боку російських блогерів, які до сьогоднішнього дня дуже прислухалися до оптимістичної риторики кремля.

Нагадаємо, з 29 серпня Збройні сили України відновили наступальні операції на півдні України. А 4 вересня в Офісі президента повідомили, що українські військові звільнили селище Високопілля, розташоване на півночі Херсонської області.