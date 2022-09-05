Силовики задержали причастных к взрыву на выставке в Чернигове

Взрыв на выставке в Чернигове. Фото: ВВС

https://racurs.ua/n174430-siloviki-zaderjali-prichastnyh-k-vzryvu-na-vystavke-v-chernigove.html

Ракурс

Підозрювані у вибуху на виставці боєприпасів у Чернігові затримані.

Правоохоронці затримали двох осіб, які причетні до вибуху, внаслідок якого постраждали 15 осіб. Один із затриманих наказав відвезти бойову зброю на публічний міський захід, а другий — той, хто дозволив дитині взяти зброю до рук. Про це президент України Володимир Зеленський 4 вересня заявив у вечірньому відеозверненні.

Сьогодні отримав доповідь про те, що за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення були затримані двоє осіб, які безпосередньо причетні до трагічного інциденту в Чернігові, — зазначив глава держави.

Президент додав, що Державне бюро розслідувань розслідує кримінальне провадження. Зеленський також попередив чиновників та силовиків, щоб на публічних заходах не було бойової зброї та інших небезпечних засобів.

Нагадаємо, 3 вересня в історичній частині Чернігова біля художнього музею прогримів вибух, оскільки здетонував один із боєприпасів, який був експонатом виставки. Внаслідок вибуху по медичну допомогу звернулися 15 осіб, з яких восьмеро дітей.

«Суспільне» повідомляло, що вибух прогримів через те, що десятирічна дитина тримала РПГ у ріках та натиснула курок. Це призвело до того, що зброя спрацювала.