Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании. Фото: Getty Images

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Ракурс

Ліз Трасс стала новим прем'єр-міністром Великої Британії.

У понеділок, 5 вересня, оголосили ім’я нового очільника британського уряду та лідера Консервативної партії. Результати виборів оголосив голова комітету 1922 року Консервативної партії Грем Бреді.

Таким чином Ліз Трасс стала третьою жінкою-прем'єром Сполученого Королівства після Маргарет Тетчер та Терези Мей. Їй 47 років, народилася в Оксфорді й навчалася в Оксфордському університеті. Консервативну партію Трасс підтримувала ще студенткою.

У 2010 році Трасс уперше стала членом Палати громад, а у 2012 році отримала посаду міністра освіти. У 2014 році стала британським міністром довкілля, а згодом — головним секретарем казначейства.

Після обрання прем'єром Бориса Джонсона у 2019 році Ліз Трасс залишилася в уряді, але була переведена на посаду міністра зовнішньої торгівлі. З вересня 2021 року обіймала посаду міністра закордонних справ Великої Британії.

Перед виборами нового прем'єра Трасс обіцяла, що першим, кому вона зателефонує у разі своєї перемоги, буде президент України Володимир Зеленський. Також звучала обіцянка якнайшвидше приїхати до Києва.

Як відомо, після повномасштабного російського вторгнення Трасс була прихильницею жорстких антиросійських санкцій та виступала за посилення військової допомоги Україні. Трасс заявляла, що хоче спричинити поразку росії у війні з Україною.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловлював своє хвилювання з того приводу, що при новому лідері британського уряду рівень підтримки України може зменшитися.