Испуганный успехами ВСУ гауляйтер Херсонщины поставил «референдум» на паузу

https://racurs.ua/n174444-ispugannyy-uspehami-vsu-gaulyayter-hersonschiny-postavil-referendum-na-pauzu.html

Ракурс

Окупанти зупинили підготовку до псевдореферендуму в Херсонській області через контрнаступ ЗСУ в регіоні. Колаборант кирило стремоусов пояснив це потребою «убезпечити населення».

Колаборант заявив, шо війська рф «взяли паузу» щодо проведення так званого «референдуму з приєднання Херсонської області до росії».

Ми підготувалися до голосування, ми хотіли вже провести референдум найближчим часом, але через всі ті події, які відбулися зараз (наступу ЗСУ в Херсонській області — «Ракурс»), я думаю, що поки ми зробимо паузу, — наголосив стремоусов.

Після цього колаборант почав виправдовуватись що і без проведення референдуму «Херсон назавжди російський», а люди буквально готові «бігти» на псевдореферендум окупантів.

7 серпня президент України Володимир Зеленський попереджав: «Якщо російські окупаційні сили зважаться провести хоча б один псевдореферендум на окупованих територіях України, будь-яка можливість переговорів з росією буде закрита».

8 серпня речник президента росії дмитро пєсков відреагував на це пропагандистським твердженням, що нібито не росія збирається проводити псевдореферендуми на окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини, а «місцеве населення» — хоча до вторгнення рф і думки про це не було.

29 серпня оперативне угруповання «Каховка» повідомило, що українські захисники знищили практично всі великі мости поблизу Херсона й прорвали першу лінію «оборони» російських військ у Херсонській області.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко заявив, що російські окупаційні сили не зможуть найближчим часом провести псевдореферендум, який вони планували попередньо на 11 вересня, в єдиний день голосування в росії.