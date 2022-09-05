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Ракурс
Разминирование и документирование преступлений - СМИ показали освобожденное Высокополье

Разминирование и документирование преступлений — СМИ показали освобожденное Высокополье (ФОТО)

5 сен 2022, 22:51
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Розмінування і документування злочинів триває у нещодавно звільненому від рашистів Високопіллі на півночі Херсонщини.





Видання «Мост» опублікувало фоторепортаж з колишнього райцентру.

Розмінування і документування злочинів - ЗМІ показали зільнене Високопілля, фото - Мост

Після заходу у нього ЗСУ минуло декілька днів. За цей час на вулицях побільшало людей. Військові проводять розмінування, а правоохоронці почали документувати злочини окупантів.

За словами людей, які відвідали деокуповане селище, на вулицях не людно — багато хто покинув свої домівки, але цивільні у селищі є.

Розмінування і документування злочинів - ЗМІ показали зільнене Високопілля, фото - Мост

Багато будівель понівечені, на узбіччях та прямо на дорогах стоять розбиті цивільні машини та навіть невелика сільгосптехніка.

Журналісти відзначають, що селищу доведеться довго оговтуватися та відбудовуватися після піврічної окупації.

Розмінування і документування злочинів - ЗМІ показали зільнене Високопілля, фото - Мост

«Ракурс» повідомляв, що українські військові звільнили селище Високопілля, розташоване на півночі Херсонської області.

Розмінування і документування злочинів - ЗМІ показали зільнене Високопілля, фото - Мост

Розмінування і документування злочинів - ЗМІ показали зільнене Високопілля, фото - Мост

Источник: Ракурс


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