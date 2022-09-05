Розмінування і документування злочинів триває у нещодавно звільненому від рашистів Високопіллі на півночі Херсонщини.

Видання «Мост» опублікувало фоторепортаж з колишнього райцентру.

Після заходу у нього ЗСУ минуло декілька днів. За цей час на вулицях побільшало людей. Військові проводять розмінування, а правоохоронці почали документувати злочини окупантів.

За словами людей, які відвідали деокуповане селище, на вулицях не людно — багато хто покинув свої домівки, але цивільні у селищі є.

Багато будівель понівечені, на узбіччях та прямо на дорогах стоять розбиті цивільні машини та навіть невелика сільгосптехніка.

Журналісти відзначають, що селищу доведеться довго оговтуватися та відбудовуватися після піврічної окупації.

«Ракурс» повідомляв, що українські військові звільнили селище Високопілля, розташоване на півночі Херсонської області.