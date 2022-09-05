Папа Франциск пояснив, чому не поїде до Києва і Москви

Ватикан пояснив, чому Папа Римський не поїде до Києва і Москви

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Ракурс

Папа Римський Франциск не зможе відвідати Київ та Москву.

Португальська редакція CNN 5 вересня транслює інтерв’ю Франциска. Він сказав, що його лікарі не підтримують намір відвідати Україну чи рф.

Проте Папа гарантує, що робить усе можливе для припинення конфлікту в Україні, перебуваючи в постійному контакті з президентами Володимиром Зеленським та путіним.

Визнавши, що шлях діалогу щодо цієї війни «важкий», Франциск запевнив, що не здійснить жодної поїздки принаймні до своєї поїздки до Казахстану, запланованої на 13−15 вересня.

Зараз я не можу їхати, тому що після поїздки в Канаду коліно трохи відновилося, і лікар мені заборонив: «Тобі не можна їхати в Казахстан». Але я підтримував зв’язок, по телефону… І роблю, що можу. І я прошу кожного робити те, що в його силах. Серед усього можна щось зробити. Я супроводжую своїм болем і своїми молитвами все, що можу. Але ситуація справді трагічна, — сказав Папа Римський.

Папа сказав, що кілька представників Ватикану були в Києві з початку війни і запевнив, що «його присутність там сильна».

На початку липня в інтерв’ю Reuters понтифік заявив, що хотів би відвідати спершу москву, а тоді Київ — після своєї поїздки до Канади, яка запланована на кінець липня.

Я хотів би поїхати до України, але спочатку до москви. Можливо, після того, як я повернуся з Канади, мені вдасться поїхати до України. Але перше, що потрібно зробити, — це поїхати до росії, щоб спробувати якось допомогти. Проте я хотів би побувати в обох столицях, — заявив Франциск.

У травні Папа Римський заявляв, що попросив про зустріч у російській столиці з путіним для того, щоби спробувати зупинити війну в Україні — але не отримав відповіді. Тоді Папа заявив, що не планує поки що їхати до Києва. Того ж місяця МЗС України укотре запросило понтифіка приїхати з візитом до української столиці.

Під час поїздки до Канади наприкінці липня понтифік практично не міг ходити через травму коліна і більшу частину часу провів у інвалідному візку.