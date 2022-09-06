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Законопроект об уничтожении независимости НАБУ исчез с повестки дня Рады
Законопроект об уничтожении независимости НАБУ исчез с повестки дня Радыhttps://racurs.ua/n174497-zakonoproekt-ob-unichtojenii-nezavisimosti-nabu-ischez-s-povestki-dnya-rady.htmlРакурс
Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що законопроект № 7654, який міг знищити незалежність НАБУ, зник з порядку денного Верховної Ради.
5 вересня Комітет з питань організації державної влади рекомендував парламенту прийняти цей законопроект, який, на думку антикорупційних організацій, міг стати підставою для зриву конкурсу на директора Національного антикорупційного бюро, а також спростити процедуру його звільнення.
Наприклад, керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін звернув увагу, що саме народні депутати з непрофільного комітету Верховної ради з питань місцевого самоврядування і регіонального розвитку підтримали законопроект про зміни в процедурі конкурсу на директора НАБУ та інших кількох державних органів.
Негативно відреагували на новацію і посли країн «Групи семи».
Крім того, своє негативне сприйняття законопроєкту висловили і представники НАБУ, САП та НАЗК.
Законопроект № 7654 передбачає, такі зміни стосовно директора НАБУ:
- ним не може бути особа, яка після запровадження воєнного стану понад 30 днів перебувала за кордоном, водночас може бути людина, яка не є членом жодної політичної партії;
- директор має досягнути 35 років;
- для звільнення директора НАБУ, голови НАЗК та керівника САП достатньо притягнути їх до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.
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