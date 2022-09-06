Законопроект про знищення незалежності НАБУ зник з порядку денного Ради

https://racurs.ua/ua/n174497-zakonoproekt-pro-znyschennya-nezalejnosti-nabu-znyk-z-poryadku-dennogo-rady.html

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Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що законопроект № 7654, який міг знищити незалежність НАБУ, зник з порядку денного Верховної Ради.

5 вересня Комітет з питань організації державної влади рекомендував парламенту прийняти цей законопроект, який, на думку антикорупційних організацій, міг стати підставою для зриву конкурсу на директора Національного антикорупційного бюро, а також спростити процедуру його звільнення.

Наприклад, керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін звернув увагу, що саме народні депутати з непрофільного комітету Верховної ради з питань місцевого самоврядування і регіонального розвитку підтримали законопроект про зміни в процедурі конкурсу на директора НАБУ та інших кількох державних органів.

Негативно відреагували на новацію і посли країн «Групи семи».

Крім того, своє негативне сприйняття законопроєкту висловили і представники НАБУ, САП та НАЗК.

Законопроект № 7654 передбачає, такі зміни стосовно директора НАБУ: