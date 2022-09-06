Рада ухвалила проект постанови, яка дозволяє каналу “Рада” не транслювати засідання парламенту

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Верховна Рада 6 вересня ухвалила проєкт постанови, яка дозволяє телеканалу «Рада» не транслювати засідання парламенту.

За постанову № 7739 проголосував 241 нардеп.

Депутати встановили особливості висвітлення роботи Верховної Ради в умовах воєнного стану (у зв’язку із початком нової сесії). Йдеться про те, що телеканалом «Рада» здійснення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань може бути обмежено в інтересах національної безпеки та з метою забезпечення заходів безпеки.

У пояснювальній записці до документа стверджується, що цей телеканал «створюватиме та транслюватиме новини, інші матеріали, спрямовані на виконання рішень та нормативно-правових актів щодо забезпечення єдиної інформаційної політики в період дії в Україні воєнного стану».

Народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович розкритикував ухвалену постанову.

Під приводом війни влада все нахабніше займається політичним мародерством, узурпуючи інформаційний простір для самопіару. Немає сумніву, що вказівка буде виконана на 200% і засідання не транслюватимуться навіть у записі. Замість телепрограми «Парламентський день» та телепередач за рівної участі всіх фракцій та груп, «Рада» тепер має забезпечувати «трансляцію новин, інших інформаційних та інформаційно-аналітичних матеріалів (в тому числі під час трансляції єдиних інформаційних платформ стратегічної комунікації та марафонів загальнодержавного значення), спрямованих на виконання рішень та нормативно-правових актів щодо забезпечення єдиної інформаційної політики», — вказав нардеп.

В’ятрович вважає, що замість надання глядачам можливості самим бачити роботу парламенту, чути різні точки зору і робити власні висновки, «канал „Рада“ тепер уже „законно“ заповнить ефір вихвалянням президента, його офісу і правлячої партії».