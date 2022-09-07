Власти Балаклеи попросили местных об информационной тишине

https://racurs.ua/n174516-vlasti-balaklei-poprosili-mestnyh-ob-informacionnoy-tishine.html

Ракурс

Міськрада Балаклії, що на Харківщині, попросила жителів громади не поширювати інформацію про переміщення українських військових.

Є інформація про звільнення деяких населених пунктів Балаклійської громади. Чекаємо офіційного підтвердження. Розуміємо емоції кожного зараз, проте намагаймося дотримуватися режиму інформаційної тиші. Не поширюйте інформацію про військові операції до офіційних заяв Збройних сил України чи Міністерства оборони. Також просимо не поширювати інформацію про пересування українських військ, — звернулася влада до громадян.

Там також просять надавати інформацію щодо геолокації й переміщення окупантів та ворожої техніки до чат-боту е-Ворог або писати у повідомлення міськраді. Це стосується й інформації про колаборантів та зрадників.

Раніше подібний запис опублікували на сторінці міської ради Куп’янська, що на Харківщині. Увечері 6 вересня тут з’явився перший допис за п’ять місяців окупації. Місцевий чиновник просив містян готувати сховища, стратегічний запас їжі та тримати зарядженими павербанки.