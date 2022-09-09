Потребительская инфляция в Украине выросла. Фото: acc.cv.ua

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Інфляція в Україні у серпні відносно липня зросла на 1,1%, а у річному вимірі зросла до 23,8%.

Базова інфляція у серпні порівняно з липнем становила 2,1%, а з початку року — 15,1%. Зокрема, Ціни на харчові продукти та безалкогольні напої на споживчому ринку у серпні зросли на 0,7%. Найбільше в ціні зросли яйця — на 15,4%. На 6,4−2,5% подорожчали цукор, сало, свинину, фрукти, рис, рибу та продукти з риби, м’ясо птиці, безалкогольні напої. Про це 9 вересня повідомила Державна служба статистики.

Однак фіксується падіння цін на овочі — 13,9%, яловичина та соняшникова олія — на 0,3%.

Зросли в Україні ціни на алкоголь та тютюнові вироби. Загалом фіксується подорожчання на 1,2%. Зокрема, тютюнові вироби подорожчали на 1,7%, а алкогольні напої — на 0,7%.

Одяг і взуття подешевшали на 2%, зокрема, взуття — на 2,1%, одяг — на 1,9%. Предмети домашнього вжитку, побутової техніки подорожчали на 5%. Зокрема, плити зросли в ціні на 9,4%, холодильники — на 9,1%, обігрівачі, кондиціонери повітря — на 8,1%, пральні машини — на 7,4%, пилосмоки — на 7,3%.

У Держстаті додали, що через подорожчання автомобілів на 8,9% ціни на транспорт зросли на 0,8%. А вартість проїзду в пасажирському транспорті подорожчала на 1,2%. А паливо та мастило впало у ціні на 3,9%.

Нагадаємо, в НБУ заявляли, що завдяки підняттю офіційного курсу до 36,6 грн Нацбанк витрачає вдвічі менше на підтримання курсу. Але через відсутність авіасполучення запроваджені обмеження і проблеми щодо доставлення готівкової іноземної валюти в Україну.