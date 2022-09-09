В ГУР объяснили влияние контрнаступления ВСУ на обмен пленными. Фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/n174607-kontrnastuplenie-vsu-povliyaet-na-obmen-plennymi-razvedka.html

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Наступ Збройних сил України на позиції росіян на тимчасово захоплених регіонах вплинуть на обмін полоненими з росією.

Однак цей вплив буде виключно позитивним, оскільки українські військові беруть у полон російських окупантів. Про це 9 вересня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив в ефірі національного телемарафону.

Контрнаступ вплине. Ми бачимо, як українські Збройні сили беруть у полон відступаючих росіян, які розуміють безвихідь своєї ситуації. І завдяки цій оборонній операції обмінний фонд України тільки поповнюється. Тому безумовно вплине, і вплине в позитивному ключі, — пояснив розвідник.

Юсов додав, що полоненим українським військовим та їхнім родинам зараз дуже важко, але в Києві працюють над тим, щоб повернути героїв додому.

Нагадаємо, наприкінці серпня українські Сили оборони розпочали активні дії на Харківському на Південнобузькому напрямках. У Генштабі ЗСУ 8 вересня повідомляли, що українські військові на цих двох напрямках звільнили з-під російської окупації територію, площа якої становить понад 700 кв. км.