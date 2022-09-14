ВСУ установили огневой контроль над почти всей Херсонщиной. Фото: Генштаб

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Херсонська область перебуває майже під повним вогневим контролем українських військових.

Підрозділи Сил оборони продовжують бойову роботу. Поки рано говорити про перемоги, бо потрібно закріпитися у звільнених населених пунктах. Про це 14 вересня голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі національного телемарафону.

Вона наголосила, що особливості військової операції українського війська на півдні пов’язані з ландшафтом регіону, де дуже багато річок, каналів і відкрита степова місцевість. Багато окупованої росіянами території заміновано, але ЗСУ просуваються й тиснуть на окупантів. Це дуже деморалізує агресора.

Тут немає інформаційної відкритості, оскільки це дуже небезпечно для наших підрозділів і населення через загрозу обстрілів з боку ворога, — зазначила Гуменюк.

Крім того, за її словами, бойовий дух російських військових дуже слабкий, бо підірваний українських військових у Харківській області.

Також речник зазначила, що українські військові володіють повною інформацією про логістичні маршрути й перекидання ворогом озброєння і техніки на південному фронті.

Навіть якщо вони спробують розбити ці колони на маленькі групи, ми готові до цього, і вони теж в цьому обізнані, — наголосила вона.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявили, що рф планує передислокувати чотири батальйони так званих «кадирівців» на тимчасово окуповані території Херсонської області.