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ГУР — росія хоче передислокувати чотири батальйони “кадирівців” під Херсон
ГУР — росія хоче передислокувати чотири батальйони «кадирівців» під Херсонhttps://racurs.ua/ua/n174749-gur-rosiya-hoche-peredyslokuvaty-chotyry-batalyony-kadyrivciv-pid-herson.htmlРакурс
Росія має намір передислокувати чотири батальйони так званих «кадирівців» на тимчасово окуповані території Херсонської області. Про це 14 вересня повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Таким чином, загарбники намагаються посилити своє угруповання на південному напрямку, зважаючи на втечу російської армії в Харківській області.
Наразі окупанти намагаються посилити своє угруповання під тимчасово окупованим Херсоном за рахунок «наявних резервів». Для цього планується передислокування 4 батальйонів так званих «кадирівців». Але наразі ці підрозділи значно недоукомплектовано. Більшість особового складу — не чеченці, а найманці з найбідніших регіонів рф, — йдеться у повідомленні ГУР МО.
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