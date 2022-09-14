ГУР — рф хочет передислоцировать четыре батальона «кадыровцев» под Херсон

https://racurs.ua/n174749-gur-rf-hochet-peredislocirovat-chetyre-batalona-kadyrovcev-pod-herson.html

Ракурс

Росія має намір передислокувати чотири батальйони так званих «кадирівців» на тимчасово окуповані території Херсонської області. Про це 14 вересня повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Таким чином, загарбники намагаються посилити своє угруповання на південному напрямку, зважаючи на втечу російської армії в Харківській області.