ВСУ отбили ряд вражеских атак на Донецком направлении. Фото: Генштаб

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Сили оборони продовжують бити ворогів на всіх ділянках фронту, окупанти активізувалися на Донеччині.

Ворог не полишає спроб просунутися вглиб на Донецькому напрямку. Українські військові відбили атаки противника в районах Спірного, Соледара, Майорська, Зайцевого, Одрадівки, Веселої Долини, Водяного та Новомихайлівки. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Військові повідомили, що упродовж доби окупанти гатили з танків, мінометів та різноманітної артилерії по 61 населеному пункту на Сіверському, Харківському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

У Генштабі інформують, що 14 вересня авіація Повітряних сил 11 разів атакувала ворога. Були уражені шість позицій та місць скупчення живої сили й техніки противника, три позиції зенітних ракетних комплексів й збито один російський літак.

А підрозділи українських ракетних військ і артилерії гатили по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки окупантів. Зокрема, на Херсонщині були знищені чотири системи РСЗВ «Град» та продовольчий склад окупантів у Докучаєвську.

Нагадаємо, західна розвідка повідомила, що контрнаступ ЗСУ може стати переломним моментом війни, а росія може обрати кілька сценаріїв: оголосити загальну мобілізацію, надіслати підкріплення угрупувань з інших місць або ж застосувати хімічну чи ядерну зброю.