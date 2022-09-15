Кадыров зовет коллег из российских регионов на "самомобилизацию" для войны с Украиной

https://racurs.ua/n174789-kadyrov-zovet-kolleg-iz-rossiyskih-regionov-na-samomobilizaciu-dlya-voyny-s-ukrainoy.html

Ракурс

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що глави російських регіонів мають провести «самомобілізацію» та підготувати добровольців для відправки на війну в Україні.

Не потрібно чекати на оголошення Кремлем воєнного стану, або навпаки, відсиджуватися в очікуванні закінчення СВО (так росіяни називають свою війну в Україін — «Ракурс»). Глава кожного суб'єкта росії сьогодні має довести свою готовність допомогти державі, — написав Кадиров у Телеграм.

На думку глави Чечні, «кожен керівник регіону цілком може підготувати, навчити і укомплектувати хоча б одну тисячу добровольців».

У масштабах держави це значний військовий контингент у 85 тис. осіб — майже армія! — написав Кадиров, додавши, що це дозволить у найкоротший термін вирішити завдання спецоперації.

14 вересня Кадиров уже закликав регіони самостійно провести мобілізацію, але тоді не уточнював, скільки він вважає за необхідне залучити добровольців. Глава Чечні також заявляв, що в росії потрібно запровадити воєнний стан.

Про необхідність «мобілізації сил та ресурсів» також 13 вересня говорив і голова КПРФ Геннадій Зюганов, який заявив, що «спецоперація переросла у повноцінну війну». Прес-секретар президента рф дмитро пєсков та інші представники російської влади запевняють, що мобілізацію проводити не планується.

У липні джерела повідомляли, що влада рф доручила керівництву регіонів набрати як мінімум по одному батальйону добровольців замість того, щоб оголосити загальну мобілізацію. На початок серпня, за даними «Комерсанта», добровольчі батальйони були створені більш ніж у 20 регіонах (у тому числі в Москві). У російських військах чисельність батальйону варіюється від 150 до 500 осіб.