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Первый случай оспы обезьян зарегистрировали в Украине
Первый случай оспы обезьян зарегистрировали в Украинеhttps://racurs.ua/n174802-pervyy-sluchay-ospy-obezyan-zaregistrirovali-v-ukraine.htmlРакурс
Перший випадок мавпячої віспи зареєстрували в Україні у четвер, 15 вересня. Пацієнт перебуває на стаціонарному лікуванні та має легкий перебіг хвороби. Діагностувати захворювання вдалося завдяки ПЛР-дослідженню.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.
У пацієнта спостерігалася підвищена температура та висипи на тілі. З його слів, він не мав контактів із хворими на віспу мавп та не виїздив за кордон. Однак, поява симптомів захворювання і попередні результати збору епідеміологічного анамнезу вказують на те, що пацієнт був інфікований в одному з великих міст країни.
До основних симптомів віспи мавп належать:
лихоманка,
головний біль,
міалгія (біль у м’язах),
біль в спині,
збільшені лімфатичні вузли,
озноб,
біль у горлі,
закладеність носа,
кашель,
висип у вигляді пухирців.
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