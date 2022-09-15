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Ракурс
Первый случай оспы обезьян зарегистрировали в Украине

Первый случай оспы обезьян зарегистрировали в Украине

15 сен 2022, 19:40
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Перший випадок мавпячої віспи зареєстрували в Україні у четвер, 15 вересня. Пацієнт перебуває на стаціонарному лікуванні та має легкий перебіг хвороби. Діагностувати захворювання вдалося завдяки ПЛР-дослідженню.





Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

У пацієнта спостерігалася підвищена температура та висипи на тілі. З його слів, він не мав контактів із хворими на віспу мавп та не виїздив за кордон. Однак, поява симптомів захворювання і попередні результати збору епідеміологічного анамнезу вказують на те, що пацієнт був інфікований в одному з великих міст країни.

До основних симптомів віспи мавп належать:

  • лихоманка,

  • головний біль,

  • міалгія (біль у м’язах),

  • біль в спині,

  • збільшені лімфатичні вузли,

  • озноб,

  • біль у горлі,

  • закладеність носа,

  • кашель,

  • висип у вигляді пухирців.

Источник: Ракурс


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