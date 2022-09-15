Перший випадок мавпячої віспи зареєстрували в Україні

https://racurs.ua/ua/n174802-pershyy-vypadok-mavpyachoyi-vispy-zareiestruvaly-v-ukrayini.html

Ракурс

Перший випадок мавпячої віспи зареєстрували в Україні у четвер, 15 вересня. Пацієнт перебуває на стаціонарному лікуванні та має легкий перебіг хвороби. Діагностувати захворювання вдалося завдяки ПЛР-дослідженню.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

У пацієнта спостерігалася підвищена температура та висипи на тілі. З його слів, він не мав контактів із хворими на віспу мавп та не виїздив за кордон. Однак, поява симптомів захворювання і попередні результати збору епідеміологічного анамнезу вказують на те, що пацієнт був інфікований в одному з великих міст країни.

До основних симптомів віспи мавп належать: