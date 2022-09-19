россия теряет в Украине боевые самолеты и преимущество в воздухе — британская разведка

https://racurs.ua/n174905-rossiya-teryaet-v-ukraine-boevye-samolety-i-preimuschestvo-v-vozduhe-britanskaya-razvedka.html

Ракурс

Британська розвідка повідомляє, що війська рф за останні дні, ймовірно, втратили в Україні щонайменше чотири бойові літаки.

У Міноборони Британії вважають, що цей сплеск втрат частково є результатом того, що російські ВПС йдуть на більший ризик, намагаючись забезпечити безпосередню підтримку російських наземних військ під тиском українського наступу.

Також британська розвідка повідомляє, що «ситуаційна поінформованість російських пілотів часто бажає бути кращою» і, ймовірно, деякі літаки потрапили в щільніші зони протиповітряної оборони, оскільки лінія фронту швидко переміщалася.

Відсутність у росії переваги в повітрі залишається одним з найважливіших факторів, що зумовлюють крихкість її оперативного плану в Україні, — вважає розвідка Британії.

Тим часом Повітряні сили України уранці 19 вересеня повідомили, що о 8.00 зенітний ракетний підрозділ знищив черговий штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.