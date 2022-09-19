Украина лоббирует принятие резолюции Генассамблеи ООН о конфискации 300 млрд долл. активов рф

Украина лоббирует принятие резолюции Генассамблеи ООН о конфискации 300 млрд дол. активов РФ - репарации россии

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Київ шукає механізм сплати репарацій росією.

Україна наполягає на тому, що будь-які пропозиції щодо мирного врегулювання війни мають включати виплату росією багатомільярдних репарацій, у тому числі коштом заморожених російських активів. І зараз українська влада має боротьбу, щоб переконати в цьому наших західних союзників.

За даними The Guardian, Україна виступає за створення компенсаційного механізму, який забезпечить конфіскацію 300 млрд дол. в російських державних активів за кордоном. Основою цього механізму може стати ухвалена Генасамблеєю ООН резолюція.

За даними джерел видання, представники Міністерства юстиції України вже обговорювали це питання з керівництвом МЗС Великої Британії, колегами з Німеччини, Франції та інших країн ЄС, а також з помічником міністра фінансів США Елізабет Розенберг.

На останній зустрічі у Страсбурзі міністри Ради Європи підтримали принцип репарацій, але поки що розмірковують над його конкретними механізмами.

Частина держав побоюється того, що якщо активи російського центрального банку будуть конфісковані, а не просто заморожені, це створить прецедент, за яким будь-які західні активи, що зберігаються за кордоном, також можуть стати жертвою конфіскації.

Крім того, санкційне законодавство Великої Британії та Європи дозволяє державам заморожувати активи російського центробанку та деяких олігархів, але не передбачає їхнього арешту, не кажучи вже про їхню односторонню передачу до фонду відновлення України.

У червні Міністерство юстиції США заявило, що США та їхні союзники заморозили активи російської еліти на суму 30 млрд дол. і активи російського центрального банку на суму 300 млрд дол., які зберігаються за кордоном.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що репарації будуть незаконними згідно з чинним законодавством США. Однак, є думка, що США можуть застосувати Закон про торгівлю з ворогом або Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження.

Сплату росіянами репарацій підтримали у спільній заяві міністрів фінансів Естонії, Латвії, Литви та Словаччини.

9 вересня у Мін’юсті заявили, що Україна буде домагатися від росії репарацій у розмірі 300 млрд дол. через збитки, завдані повномасштабним вторгненням.

Нагадаємо, із початку повномасштабного військового вторгнення рф в Україні було зруйновано 140 тис. житлових будинків. Від початку повномасштабної війни в Україні російські окупанти пошкодили 826 медичних закладів, ще 127 — ворог зруйнував вщент.