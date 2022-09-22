Украинский омбудсмен показал российских военнопленных, переданных россиянам в рамках обмена

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Український омбудсмен показав російських військовополонених, яких передали росії в рамках обміну. Фото віктора медведчука, якого також віддали московитам, наразі в мережі не оприлюднили.

Звільнені російські військослужбовці — молоді «діти» і пенсіонери другої армії світу, які через «успіхи» спецоперації ловлять сьогодні на кордонах тих, хто проти загальної могилізації, — підписав своє фото у Телеграм Дмитро Лубінець.

Інформаційно Кремль намагався мобілізацією перебити тему обміну. Спочатку вони хотіли оголосити мобілізацію напередодні, але усвідомили, що технологічно доцільніше про це повідомляти в день обміну. Втім, спрацювало це навпаки: подвоївся інформаційний ефект. Ніякого поглинання чи перебивання теми не вийшло, — написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

У росії обмін 215 захисників Маріуполя на 87 військових і кума путіна медведчука викликав двоякі емоції в кремлівських пропагандистів та прибічників війни. Так відставний офіцер ФСБ гіркін, який у середу вранці палко тішився оголошеній мобілізації, обмін «азовців» назвав «преступлением» і «непроходимой глупостью» та звинуватив у всьому російських олігархів, які тільки псують рф усі плани.

Натомість так звані військові кореспонденти та особисто пропагандистка симоньян спробували виправдати «іміджеві втрати» необхідністю «рятувати людей» та додали, що коментувати повернення офіцерів із «Азовсталі» поки некоректно.

У росії обміняних військових зустрічали під покровом ночі на пустому аеродромі.

Нагадаємо, що Україна повернула понад 200 полонених в обмін на Медведчука. З російського полону вдалося повернути 215 полонених, серед них — 188 оборонців «Азовсталі», зокрема бійці полку «Азов». Натомість Україна віддала рф медведчука та 55 російських полонених. За кума путіна загарники відпустили 200 українських бійців.