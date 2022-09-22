Український омбудсмен показав російських військовополонених, яких передали росії в рамках обміну

https://racurs.ua/ua/n175011-ukrayinskyy-ombudsmen-pokazav-rosiyskyh-viyskovopolonenyh-yakyh-peredaly-rosiyi-v-ramkah-obminu.html

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Український омбудсмен показав російських військовополонених, яких передали росії в рамках обміну. Фото віктора медведчука, якого також віддали московитам, наразі в мережі не оприлюднили.

Звільнені російські військослужбовці — молоді «діти» і пенсіонери другої армії світу, які через «успіхи» спецоперації ловлять сьогодні на кордонах тих, хто проти загальної могилізації, — підписав своє фото у Телеграм Дмитро Лубінець.

Інформаційно Кремль намагався мобілізацією перебити тему обміну. Спочатку вони хотіли оголосити мобілізацію напередодні, але усвідомили, що технологічно доцільніше про це повідомляти в день обміну. Втім, спрацювало це навпаки: подвоївся інформаційний ефект. Ніякого поглинання чи перебивання теми не вийшло, — написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

У росії обмін 215 захисників Маріуполя на 87 військових і кума путіна медведчука викликав двоякі емоції в кремлівських пропагандистів та прибічників війни. Так відставний офіцер ФСБ гіркін, який у середу вранці палко тішився оголошеній мобілізації, обмін «азовців» назвав «преступлением» і «непроходимой глупостью» та звинуватив у всьому російських олігархів, які тільки псують рф усі плани.

Натомість так звані військові кореспонденти і особисто пропагандистка симоньян спробували виправдати «іміджеві втрати» необхідністю «рятувати людей» та додали, що коментувати повернення офіцерів із «Азовсталі» поки некоректно.

У росії обміняних військових зустрічали під покровом ночі на пустому аеродромі.

Нагадаємо, що Україна повернула понад 200 полонених в обмін на Медведчука. З російського полону вдалося повернути 215 полонених, серед них — 188 оборонців «Азовсталі», зокрема бійці полку «Азов». Натомість Україна віддала рф медведчука та 55 російських полонених. За кума путіна загарники відпустили 200 українських бійців.