ЗСУ продовжують активний контрнаступ у напрямку Лимана

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Збройні сили України продовжують активні контрнаступальні дії у напрямку до Лимана Донецької області.

Напередодні, 21 вересня, українська армія намагалася прорвати російську оборону навколо селища Ямпіль, що розташоване на південний схід від Лимана, а також у самому Лимані.

В Інституті вивчення війни також повідомили, що ЗСУ відбили спробу окупантів атакувати поблизу Куп’янська на сході Харківської області вздовж річки Оскіл.

Цей звіт свідчить про те, що російські війська, ймовірно, роблять обмежені спроби загрожувати лише відвойованим українським позиціям вздовж правого берега річки Оскол, — наголосили в Інституті вивчення війни.