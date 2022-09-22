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ВСУ продолжают активное контрнаступление в направлении Лимана
ВСУ продолжают активное контрнаступление в направлении Лимана (КАРТА)https://racurs.ua/n175010-vsu-prodoljaut-aktivnoe-kontrnastuplenie-v-napravlenii-limana-karta.htmlРакурс
Збройні сили України продовжують активні контрнаступальні дії у напрямку до Лимана Донецької області.
Напередодні, 21 вересня, українська армія намагалася прорвати російську оборону навколо селища Ямпіль, що розташоване на південний схід від Лимана, а також у самому Лимані.
В Інституті вивчення війни також повідомили, що ЗСУ відбили спробу окупантів атакувати поблизу Куп’янська на сході Харківської області вздовж річки Оскіл.
Цей звіт свідчить про те, що російські війська, ймовірно, роблять обмежені спроби загрожувати лише відвойованим українським позиціям вздовж правого берега річки Оскол, — наголосили в Інституті вивчення війни.
Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення щодо ситуації на фронті станом на ранок 22 вересня.
За добу ворог завдав по Україні восьми ракетних та 16 авіаційних ударів, 115 разів обстрілював з РСЗВ.
У Сватівському районі окупанти силоміць виселили жителів Гончарівки та Кузьменівки з помешкань, щоб приховати інженерне обладнання територій. Росіяни вивезли людей вглиб тимчасово окупованої території Луганської області. У Миколаївській області окупанти захопили у територіальних громадах машини-молоковози та підвозять на них пальне в зону бойових дій.
ЗСУ відбили атаки армії рф у районах Зайцевого, Одрадівки та Новомихайлівки.
Українська авіація завдала 41 удар по російських позиціях. Під вогнем ЗСУ опинився 21 район зосередження росіян та їхньої військової техніки, чотири опорних пункти, 15 позицій зенітних ракетних комплексів.
Ракетні війська і артилерія ЗСУ за минулу добу завдали ударів по 24 обʼєктах окупантів. Зокрема, по чотирьох пунктах управління різного рівня, чотирьох районах зосередження військ рф, озброєння та військової техніки, семи складах боєприпасів та палива. До зони ураження потрапили склади, чотири обʼєкти ППО та артилерії.
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