ВСУ остановили продвижение врага. Фото: Владимир Зеленский

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Ракурс

Російські окупанти 24 вересня намагалися атакувати у районах восьми пунктів, але були зупинені підрозділами Сил оборони.

Українські військові звели нанівець ворожі штурми поблизу Петропавлівки, Виїмки, Бахмутського, Зайцевого, Опитного, Одрадівки, Невельського та Новомихайлівки. А Повітряні сили завдали 19 ударів, відомо про ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та п’яти позицій зенітних ракетних комплексів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 24 вересня.

Підрозділи Протиповітряної оборони знищили чотири російські літаки (Су-25, два Су-30 та один Су-34), п’ять ворожих дронів та крилату ракету.

Артилерія та ракетні війська зуміли вразити чотири пункти управління противника, понад 10 районів зосередження живої сили та техніки росіян, три позиції ПОО та чотири склади з боєприпасами.

За інформацією Генштабу, росіяни завдали п’ять ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад дев’ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах в Україні. Постраждали понад 20 населених пунктів, зокрема — Бахмут, Миколаївка, Калинівка, Миколаїв, Сухий Ставок, Південне та Малі Щербаки.

Зі ствольної артилерії, мінометів та танків були обстріляні райони 105 населених пунктів на Сіверському, Слобожанському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, на Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

Нагадаємо, з 24 лютого по 24 вересня російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже 56,3 тис. осіб. За добу було знищено 240 окупантів.