Мобилизованных бросят на фронт с минимальной подготовкой, что приведет к значительным потерям - разведка Британии

https://racurs.ua/n175149-mobilizovannyh-brosyat-na-front-s-minimalnoy-podgotovkoy-chto-privedet-k-znachitelnym-poteryam.html

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Британська розвідка прогнозує «великі втрати» серед мобілізованих у рф.

У звіті 26 вересня зазначається, що кожна російська бригада зазвичай має три батальйони, один з яких залишається в місці дислокації та тренує новобранців. Втім, росія відрядила до України чимало з таких «навчальних» батальйонів.

Розвідка припускає, що відсутність військових інструкторів і поспіх, з яким росія розпочала мобілізацію, свідчать про те, що багато призваних підрозділів будуть розгорнуті на лінії фронту з мінімальною відповідною підготовкою. Вони, ймовірно, матимуть високий рівень втрат".

Крім того, армія рф отримала «адміністративний та логістичний виклик».

Тим часом у Мелітополі Запорізької області російські загарбники планують до 10 жовтня сформувати «добровольчий батальйон» із 3 тис. чоловіків. Про це в телеефірі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров

Один з основних гауляйтерів видав наказ до 10 жовтня сформувати «добровольчий батальйон» у кількості 3 тис. осіб, мобілізованих саме з міста Мелітополя. Але ж ми усвідомлюємо, що це не добровольчий батальйон — це будуть люди, яких мобілізуватимуть примусово і змушуватимуть воювати проти українського народу, — наголосив Федоров.

Нагадаємо, що в Інституті вивчення війни раніше повідомили, що оголошена президентом росії володимиром путіним мобілізація не вплине на перебіг війни. Проблеми, які підривають зусилля російського диктатора з мобілізації громадян рф, настільки глибокі та фундаментальні, що він не зможе розв’язати їх найближчими місяцями, а можливо, і роками. Про це йдеться у новому звіті ISW.

Фахівці вважають, що процес «могилізації» буде потворним, а якість резервістів низькою. Крім того, експерти відзначають дуже погану мотивацію росіян. При цьому в ISW відмічають досить налагоджену систему роботи військкоматів, яка полягає у тому, щоб знаходити потенційних окупантів й відправляти їх у навчальні частини, а потім на фронт.