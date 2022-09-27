Сборную Украины по боксу заставили выступать под нейтральным флагом на чемпионате

https://racurs.ua/n175187-sbornuu-ukrainy-po-boksu-zastavili-vystupat-pod-neytralnym-flagom-na-chempionate.html

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Збірну України з боксу змусили виступати під нейтральним прапором на чемпіонаті Європи серед юніорів, який нині триває в італійському місті Монтезільвано.

Українські спортсмени Артем Марчук та Відаді Зейнієв так і не вийшли на ринг у денній сесії змагань, перемогу присудили їхнім суперникам. Україну на чемпіонаті Європи мали представити 13 юніорів та 13 юніорок.

У офіційній трансляції чемпіонату організатори вказали, що представники України виступають під прапором Міжнародної боксерської асоціації (IBA).

Нагадаємо, що IBA, яку очолює росіянин Умар Кремльов, призупинила діяльність Федерації боксу України через «втручання уряду в її роботу». IBA посилалася на втручання уряду у своє рішення та призначила віце-президента IBA Володимира Продивуса «виконувати функції координатора спортсменів, які входять до ФБУ». IBA визнає Продивуса президентом ФБУ, але його претензії на керівництво заперечує Кирило Шевченко, якого визнає Міністерство юстиції України. Наприкінці 2021 року в ФБУ стався розкол і були проведені дві конференції, на одній з яких президентом був обраний Продивус, а на інший голова Федерації боксу Києва Шевченко.