рф отправляет в зону боевых действий низкоквалифицированных солдат. Фото: umoloda.kyiv.ua

https://racurs.ua/n175232-kreml-otpravlyaet-v-zonu-boevyh-deystviy-nizkokvalificirovannyy-lichnyy-sostav.html

Ракурс

Щойно мобілізовані росіяни відразу направляються у зону ведення бойових дій.

Всі ці «військові» мають дуже низьку кваліфікацію. Так, 26 вересня, до Лиману Донецької області вибуло сім танків, два з яких в дорозі потрапили в аварії. Крім цього, належної вогневої підготовки із застосуванням штатного озброєння танків сформовані екіпажі теж не пройшли. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 29 вересня.

Також відомо, що 27 вересня із Севастополя до Херсонської області переправили 2 тис. мобілізованих із Криму. До того ж, військові комісари на окупованому півострові отримали розпорядження щодо першочерговості призову до лав армії рф кримських татар, із направленням їх у бойові частини, що виконують завдання у районах найбільш інтенсивного ведення бойових дій. Лише у Сакському районі 26 вересня загарбники «мобілізували» 21 кримського татарина.

Крім того, командування російської армії продовжує укомплектовувати ув’язненими підрозділи, які зазнали втрат. До навчального центру на території Ростовської області прибуло близько 400 зеків, а їхня підготовка триватиме до 30 вересня.

Нагадаємо, фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) припускали, що воєнний злочинець президент росії володимир путін, ймовірно, оголосить про анексію окупованих територій 30 вересня, що уможливить примусовий призов українців в армію рф.