НАТО отреагировало на утечки газа на ветках «Северных потоков»

НАТО отреагировало на утечки газа на ветвях «Северных потоков». Фото: lrt.lt

https://racurs.ua/n175242-nato-otreagirovalo-na-utechki-gaza-na-vetkah-severnyh-potokov.html

Ракурс

Виток газу на гілках газогонів «Північний потік» стався внаслідок диверсії.

Вся доступна інформація про цю надзвичайну подію вказує на те, що цей витік стався внаслідок навмисних, безрозсудних та безвідповідальних диверсійних актів. Витоки газу створюють ризики для судноплавства і завдають значної шкоди навколишньому середовищу. Про це йдеться у заяві НАТО.

Також Північноатлантичний альянс обіцяє відреагувати на будь-яку навмисну атаку на її критичну інфраструктуру. Наголосили, що країни-союзники взяли на себе зобов’язання готуватися, стримувати та захищатися від примусового використання енергії та інших гібридних тактик державними та недержавними суб'єктами.

Будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру союзників буде зустрінутий єдиною та рішучою відповіддю, — запевнили в Альянсі.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо про витік газу в трьох місцях на трубопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2». А 29 вересня у Швеції знайшли ще одне джерело витоку газу. Шведські сейсмологи вважають, що витік міг статися внаслідок підводних вибухів, які були зафіксовані в тому районі, де проходять газопроводи.

Видання The Times повідомило, що у Великій Британії вважають росію причетною до вибухів на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2». Повідомляється, що рф, ймовірно, підірвала два своїх газопроводи для дестабілізації енергетичної кризи в Європі.

Крім того, європейські спецслужби 26 та 27 вересня зафіксували неподалік витоків газу кораблі військово-морського флоту росії.