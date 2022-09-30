Склад с российской агитацией обнаружили в Харьковской области, фото: ДБР

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На Харківщині на території Ізюмського лісгоспу, де під час окупації базувалася 1-ша танкова дивізія російської армії, виявили склад, на якому рашисти зберігали боєприпаси та пропагандистські матеріали для підготовки псевдореферендумів.

Про це сьогодні, 30 вересня, повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Всю макулатуру завезли з території рф. Серед іншого, окупанти розповсюджували листівки на окупованих територіях за допомогою авіації, — зазначають у відомстві.

Виявлені боєкомплекти, серед яких бойові заряди для систем реактивного залпового вогню, передали ЗСУ.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей рашисти нещодавно провели псевдореферендуми щодо «приєднання» до рф. Сьогодні стало відомо, що російський диктатор володимир путін підписав укази про визнання «незалежності» Херсонської та Запорізької областей.