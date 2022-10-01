На войну с Украиной россия отправляет курсантов. Фото:

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Російській армії через війну з Україною вкрай не вистачає офіцерських кадрів.

У зв’язку з суттєвою нестачею людських ресурсів російське військове керівництво вимушене передчасно задіяти курсантів військових училищ. Зокрема, достроковий випуск курсантів агресор провів у Тюменському військовому училищі. Про це повідомили в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 1 жовтня.

Зазначається, що цих випускників російські генерали відправлять на первинні офіцерські посади у військові частини, що комплектуються мобілізованими. Наприклад, курсантів випускних курсів Рязанського десантного училища направляють для проведення підготовки полків мобілізаційного резерву, що здійснюється на базі полігонів неподалік Рязані, Омська, Пскова, Тули та інших міст.

Цих окупантів місяць навчатимуть на полігонах, а потім кинуть на фронт.

Нагадаємо, 29 вересня в Головному управлінні розвідки МОУ заявили, що Білорусь вже готує місця для розміщення 20 тис. мобілізованих із рф. Ці особи повинні поповнити підрозділи російської армії, які дислокуються в Білорусі. Внаслідок поповнення, співвідношення «досвідчених» та «молодих» військових має скласти один до п’яти.