Осенний призыв в Украине в 2022 году отменен. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n175305-zelenskiy-otmenil-osenniy-prizyv-i-otlojil-demobilizaciu.html

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Осінній призов на строкову військову службу в Україні скасовано.

Відповідний указ 30 вересня підписав президент Володимир Зеленський. Документ передбачає, що призову в Україні в жовтні-грудні 2022 року не буде. Також глава держави відтермінував звільнення в запас військовослужбовців на строк «не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації». Про це повідомляється на сайті президента.

Таким чином, строковиків, які відслужили встановлені строки та перебувають у складі військових підрозділів, не можуть звільнити в запас, оскільки строків демобілізації ще не встановлено.

Президентський указ набирає чинності від дня опублікування, 30 вересня.

Нагадаємо, 29 вересня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що рішення про оголошення додаткової мобілізації в Україні ухвалюватиме тільки Генеральний штаб ЗСУ. Зараз в армії здійснюються певні кроки, які пов’язані з формуванням резервів та їхньою підготовкою. Тим часом партнери-британці закінчують навчання першої групи із 30 тис. українських солдатів.