Зеленський скасував осінній призов та відклав демобілізаціюhttps://racurs.ua/ua/n175305-zelenskyy-skasuvav-osinniy-pryzov-ta-vidklav-demobilizaciu.htmlРакурс
Осінній призов на строкову військову службу в Україні скасовано.
Відповідний указ 30 вересня підписав президент Володимир Зеленський. Документ передбачає, що призову в Україні в жовтні-грудні 2022 року не буде. Також глава держави відтермінував звільнення в запас військовослужбовців на строк «не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації». Про це повідомляється на сайті президента.
Таким чином, строковиків, які відслужили встановлені строки та перебувають у складі військових підрозділів, не можуть звільнити в запас, оскільки строків демобілізації ще не встановлено.
Президентський указ набирає чинності від дня опублікування, 30 вересня.
Нагадаємо, 29 вересня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що рішення про оголошення додаткової мобілізації в Україні ухвалюватиме тільки Генеральний штаб ЗСУ. Зараз в армії здійснюються певні кроки, які пов’язані з формуванням резервів та їхньою підготовкою. Тим часом партнери-британці закінчують навчання першої групи із 30 тис. українських солдатів.